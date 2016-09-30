Bylock kullandıkları belirlenen 10 kişiye tekrar gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte himmet ve kurban bağışı adı altında para toplayarak finansal destek sağladıkları, toplanan paraları Pensilvanya'ya gönderdikleri suçlamasıyla geçen 16 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sürdürülen soruşturmada, esnaf ve muhasebeci olan bu 10 kişinin şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenince, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Bu sabah farklı adreslere düzenlenen eş zamalı operasyonda 10 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir polisinin, terör örgütü FETÖ/PDY'e finans sağlanmasına yönelik geçen 16 Mayıs'ta düzenlediği operasyonun ardından, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı.

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