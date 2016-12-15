Buzdolabı evi yakacaktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kamil Sezer Caddesi No.36 adresindeki Zekeriya Altınok’a ait evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine kısa süre içersinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Evin mutfağında bulunan buzdolabından çıktığı belirlenen yangında, evde maddi hasar oluştu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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