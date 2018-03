Büyükşehir hız kesmiyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Manavgat Koordinasyon Merkezi, Manavgat'ta alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Manavgat Koordinatörlüğü, merkeze uzak mahallelerde bir yandan yıllardır hasret kalınan hizmetleri hayata geçirirken, diğer yandan yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların zor günlerinde yanlarında oluyor. Manavgat ve mahallelerde bulunan 355 mezarlığın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, mezarlıkların çevre düzenlenmesi, yürüyüş yolu, şadırvan ve namazgah da yapıyor.

YAYLAALAN GRUP YOLU TAMAMLANDI

Ayrıca Manavgat'ta 32 kilometrelik Yaylaalan grup yolunun asfalt çalışması tamamlandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi ile İbradı ilçesi sınırındaki Ürünlü Mahallesi'ni birbirine bağlayan 32 kilometrelik grup yolunu yenileyerek hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın yararına olan her hizmette, her zaman olduğumuzu zaten söylüyoruz. Görevimizin sonuna kadar bir derde nasıl çare oluruz, onun bilinciyle ve sevdasıyla çalışıyoruz. Her şey güzel bir Manavgat için" dedi.

