Büyükşehir hız kesmiyor

YAYLAALAN GRUP YOLU TAMAMLANDI
Ayrıca Manavgat'ta 32 kilometrelik Yaylaalan grup yolunun asfalt çalışması tamamlandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi ile İbradı ilçesi sınırındaki Ürünlü Mahallesi'ni birbirine bağlayan 32 kilometrelik grup yolunu yenileyerek hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, "Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın yararına olan her hizmette, her zaman olduğumuzu zaten söylüyoruz. Görevimizin sonuna kadar bir derde nasıl çare oluruz, onun bilinciyle ve sevdasıyla çalışıyoruz. Her şey güzel bir Manavgat için" dedi.
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