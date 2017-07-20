Büyük operasyonda 7. perde

OPERASYONA, Anadolu yakasındaki ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı toplam bin 500 polis katıldı.



Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Sabiha Gökçen havalimanı, vapur iskeleleri, metro ve tren istasyonları ile otoyolların da aralarında bulunduğu 35 noktada denetimler yapıldı.



Operasyon kapsamında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının gerçekleştirildi. Oto Masası Ekipleri ise kaçak ve çalıntı araçlar üzerinde çalışma yaptı. Dedektör köpek 'Maya' ise kapalı kasa araçların içerisinde uyuşturucu madde aradı.



"Kurt Kapanı-7" operasyonu kapsamında, saat 13.00'da başlayan denetim ve uygulamalar, saat 15.00'da sona erecek.