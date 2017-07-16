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Büyük Bylock operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı

Büyük Bylock operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı

16 Temmuz 2017 Pazar 20:47
Büyük Bylock operasyonu: 115 gözaltı
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TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 115 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 20:55
Anahtar Kelimeler:
ByLock OperasyonuFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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