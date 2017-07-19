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Burhan Kuzu'dan ilginç 'kabine' tweet'i

Kabine revizyonu sonrası açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nda ismi yer almayan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, ilginç bir tweet attı

Burhan Kuzu'dan ilginç 'kabine' tweet'i

Kabine revizyonu sonrası açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nda ismi yer almayan AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, ilginç bir tweet attı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 20:52
Burhan Kuzu'dan ilginç 'kabine' tweet'i
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KUZU, kendisine Twitter'dan kendisine gelen "Olsun be Burhan Hocam" şeklindeki mesaja "Ersoy, siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum'' yanıtını verdi. 

Kuzu daha sonra diğer takipçilerinden gelen mesajlar üzerine "Bakanlık uğruna değil, hiç bir şey uğruna inanmadığımı yapmadım.15 yıl siyasi geçmişim var lekem yok.Biraz adam olun adam" cevabını verdi. Siyasette çok temiz bir geçmişim var çok şükür.Bu bana yeter. Kırkınlık çok doğal ve insani;ancak küsmek yok.İşte dava adamlığı da bu olmalı." ifadelerini kullandı.

Kuzu akşam saatlerinde ise üç tweet daha attı ve "Hükümette yapılan değişiklikler ülkemize ve milletimize hayırlar getirir inşallah.Görev alan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Siyasette çok temiz bir geçmişim var çok şükür. Bu bana yeter. Kırkınlık çok doğal ve insani;ancak küsmek yok. İşte dava adamlığı da bu olmalı. Türkiye'deki sol kafa ve gezi zekası,bizi anlayamaz. Bizim kırgınlığımız olabilir ama dava adamlığımız asla etkilenmez. İşte sizden farkımız bu." dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 20:55
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKabineTweet
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