Bunalıma giren kadın evi ateşe verip, bileklerini kesti

OLAY, dün Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Emine K., apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attı, ardından da pencereye çıkarak elindeki bıçakla bileğini kesmeye başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına karşın sakinleşmeyen kadın, çevredekilere bağırmaya devam etti. Evin içinde ateş de yakan Emine K.'nın saatlerce sakinleşmesini bekleyen ekipler, apartmanında önünden bir an olsun ayrılmadı.
Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabalarının sonunda bıçağı bıraktı. Emine K., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.