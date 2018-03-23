Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 22 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bunalıma giren kadın evi ateşe verip, bileklerini kesti

Kahramanmaraş'ta ailevi nedenlerle bunalıma girip evi ateşe veren Emine K., yangının söndürülmesinin ardından bu kez de eşyaları dışarı atarak bıçakla bileklerini kesti. Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabasının sonunda bıçağı bıraktı

Bunalıma giren kadın evi ateşe verip, bileklerini kesti

Kahramanmaraş'ta ailevi nedenlerle bunalıma girip evi ateşe veren Emine K., yangının söndürülmesinin ardından bu kez de eşyaları dışarı atarak bıçakla bileklerini kesti. Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabasının sonunda bıçağı bıraktı

23 Mart 2018 Cuma 13:17
Bunalıma giren kadın evi ateşe verip, bileklerini kesti
banner404

OLAY, dün Yirmiikigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Emine K., apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attı, ardından da pencereye çıkarak elindeki bıçakla bileğini kesmeye başladı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına karşın sakinleşmeyen kadın, çevredekilere bağırmaya devam etti. Evin içinde ateş de yakan Emine K.'nın saatlerce sakinleşmesini bekleyen ekipler, apartmanında önünden bir an olsun ayrılmadı.

Emine K., polisin 4,5 saat süren ikna çabalarının sonunda bıçağı bıraktı. Emine K., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşBunalım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baza altında kalıp ölen çocuğun annesi: Yatak oğluma mezar oldu
Baza altında kalıp ölen çocuğun annesi: Yatak oğluma mezar oldu
Babasından gizli otomobili alan çocuk, şarampole yuvarlandı
Babasından gizli otomobili alan çocuk, şarampole yuvarlandı
Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar
Akılalmaz! 10 milyon TL’lik vurgun yaptılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim