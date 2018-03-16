Bunalıma giren genç kadın kaleden atlamak istedi

SİNOP 'TA 23 yaşındaki Esra S., Sinop Kale si’ne çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların kadını görmesi üzerine durum 112, polis ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen genç kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra sağlık ekiplerinin sakinleştirdiği genç kadın, polis eşliğinde kaleden indirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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