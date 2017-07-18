Bulunan EYP imha edildi

EDİNİLEN bilgilere göre, 14 Mart 2016’da terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı 6 mahalleden biri olan Zeynel Abidin Mahallesi’nde arama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı ve mühimmat buldu. 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüyle hazırlanan patlayıcı, çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. İlçede arama çalışmaları sürüyor.

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