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Bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı

Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cesedin, teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi

Bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı

Tunceli-Pülümür karayolunda Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunan cesedin, teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
Bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı
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12 TEMMUZ 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesetten alınan doku örnekleri, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinleşmiş oldu.
OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK’lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.

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Son Güncelleme: 15.07.2017 10:58
Anahtar Kelimeler:
TunceliPülümürNecmettin Yılmaz
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