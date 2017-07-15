Bulunan ceset kaçırılan öğretmene ait çıktı

12 TEMMUZ 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesetten alınan doku örnekleri, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinleşmiş oldu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK’lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.