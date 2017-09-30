Buldukları cismi kurcalayan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralı

OLAY, saat 14.00 sıralarında İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Umut ile kardeşi Erhan Kozay, bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Meydana gelen patlama Kozay kardeşler yaralandı. Çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Umut Kozay kurtarılamadı, kardeşi Erhan Kozay'ın tedavisi sürüyor.

VALILIKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"30.09.2017 günü saat 13.50 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi No: 23 önünde bulunan moloz yığını içerisinde operasyon zamanından kalan patlamamış mühimmat olarak değerlendirilen maddenin çocukların oyun oynadığı sırada infilak etmesi sonucu 1 çocuk olay yerinde yaşamını yitirmiş, 1 çocuk ise, ağır yaralanmıştır. Yaralı çocuğun tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."