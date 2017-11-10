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Bugünkü halini gördüğünüzde hem çok şaşıracak hem de üzüleceksiniz

Okmeydanı semtinin tarihinde önemli bir yer tutan menzil taşlarından pek azı günümüze ulaşmayı başarsa da bizim onlara hiç de iyi bakmadığımız bir gerçek

Bugünkü halini gördüğünüzde hem çok şaşıracak hem de üzüleceksiniz

Okmeydanı semtinin tarihinde önemli bir yer tutan menzil taşlarından pek azı günümüze ulaşmayı başarsa da bizim onlara hiç de iyi bakmadığımız bir gerçek

10 Kasım 2017 Cuma 11:17
Bugünkü halini gördüğünüzde hem çok şaşıracak hem de üzüleceksiniz
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OKMEYDANI semtinin tarihi çok eskilere dayanıyor.  Fatih Sultan Mehmet'in henüz daha  İstanbul'u fethetmeden önce askerlerine atış talimi yaptırdığı  Okmeydanı, sonraki yıllarda da oldukça titizlikle korunmuş.

DÜŞEN OKLARIN YERİNİ BELİRLEMEK İÇİN DİKİLMİŞ

Padişahların da sık sık ziyaret ettiği bu bölgenin tarihinde okçuluk önemli bir yer tuttuğu için ismini de buradan almış.  Okmeydanı'na, atılan okların düştükleri yerleri belirmek için pek çok menzil taşı dikilmiş. Ancak bunlardan pek azı günümüze ulaşmayı başarabilmiş. Bunlardan biri de Sultan II. Mahmud Menzili.

SON HALİ ÜZÜCÜ

Hem  İstanbul'un geçirdiği muazzam değişimi hem de tarihi eserlere sahip çıkmayı nasıl da beceremediğimizi görmek için bu taşın bugünkü haline bakmak yeterli. Apartmanların arasında kaybolmuş menzil taşını görünce şaşırmamak da üzülmemek de elde değil.

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