Bugünkü halini gördüğünüzde hem çok şaşıracak hem de üzüleceksiniz

OKMEYDANI semtinin tarihi çok eskilere dayanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in henüz daha İstanbul'u fethetmeden önce askerlerine atış talimi yaptırdığı Okmeydanı, sonraki yıllarda da oldukça titizlikle korunmuş.

DÜŞEN OKLARIN YERİNİ BELİRLEMEK İÇİN DİKİLMİŞ

Padişahların da sık sık ziyaret ettiği bu bölgenin tarihinde okçuluk önemli bir yer tuttuğu için ismini de buradan almış. Okmeydanı'na, atılan okların düştükleri yerleri belirmek için pek çok menzil taşı dikilmiş. Ancak bunlardan pek azı günümüze ulaşmayı başarabilmiş. Bunlardan biri de Sultan II. Mahmud Menzili.

SON HALİ ÜZÜCÜ

Hem İstanbul'un geçirdiği muazzam değişimi hem de tarihi eserlere sahip çıkmayı nasıl da beceremediğimizi görmek için bu taşın bugünkü haline bakmak yeterli. Apartmanların arasında kaybolmuş menzil taşını görünce şaşırmamak da üzülmemek de elde değil.