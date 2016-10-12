Büfelerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Edirne'de büfe ve marketlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen ve 4'ünün yaşı 18'den küçük 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Araçlarından çaldıkları 2 bin lira para, sigara ve gıda ürünleri çıkarken, şüphelilerin Tekirdağ ve Kırklareli'nde de çok sayıda işyerinden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

KENT merkezinde devriye gezen trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu otomobil kaçtı. MOBESE kameralarından 39 EZ 488 görünen plakalı otomobilin Sanayi Mevkii'nde terk edildiği, içindeki şüphelilerin kaçtığı tespit edildi. Sanayi civarında Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmanın sonunda 15-16 yaşlarındaki M.A., A.C., F.D. ve S.D. ile 18 yaşındaki D.B., yakalanarak gözaltına aldı.

PLAKAYI BOYAYIP DEĞİŞTİRMİŞLER

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin daha önce Kırklareli ve Tekirdağ'da da çok sayıda büfe ile marketten hırsızlık yaptıkları belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede ise işyerlerinden çalındığı tespit edilen çok sayıda gıda ürünü, sigara ile 2 bin lira para ele geçirildi.

Ayrıca kaçtıkları otomobilin plakasındaki sayıları boya ile kapatarak 433 olan sayı grubunu 488 haline getirdikleri, üzerine de şüphe çekmemek için Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.