Büfelerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

PLAKAYI BOYAYIP DEĞİŞTİRMİŞLER
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin daha önce Kırklareli ve Tekirdağ'da da çok sayıda büfe ile marketten hırsızlık yaptıkları belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede ise işyerlerinden çalındığı tespit edilen çok sayıda gıda ürünü, sigara ile 2 bin lira para ele geçirildi.
Ayrıca kaçtıkları otomobilin plakasındaki sayıları boya ile kapatarak 433 olan sayı grubunu 488 haline getirdikleri, üzerine de şüphe çekmemek için Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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