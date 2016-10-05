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Bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da 09-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “23. Dünya Enerji Kongresi” etkinliği nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da 09-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “23. Dünya Enerji Kongresi” etkinliği nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

05 Ekim 2016 Çarşamba 20:18
Bu yollar trafiğe kapanacak
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09-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “23. Dünya Enerji Kongresi” etkinliği nedeniyle alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, 06 Ekim günü 06.00’dan 13 Ekim tarihine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekilde belirlendi:
"Taşkışla Caddesi, Mete kavşağından Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan kavşağı istikametine yönlendirilecek. 
Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Halaskargazi Caddesi'ne yönlendirilecek. 
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba kavşak ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesi'ne yönlendirilecek.
Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapatılacak, alternatif olarak; Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek." 
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul23. Dünya Enerji Kongresi
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