Bu yollar trafiğe kapanacak

"Taşkışla Caddesi, Mete kavşağından Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan kavşağı istikametine yönlendirilecek.
Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Halaskargazi Caddesi'ne yönlendirilecek.
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba kavşak ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapatılacak, alternatif olarak; Akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesi'ne yönlendirilecek.
Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapatılacak, alternatif olarak; Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek."
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