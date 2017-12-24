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Bu yol üzerinde arazisi olan yaşadı! Fiyatlar bir anda fırladı

Edirne ile Kırklareli arasında inşası devam eden duble yol çalışması nedeniyle kamulaştırılan arazilerin dönüm başına 17-21 bin lira arasındaki istimlak bedeli 21- 35 bin liraya yükseldi

Bu yol üzerinde arazisi olan yaşadı! Fiyatlar bir anda fırladı

Edirne ile Kırklareli arasında inşası devam eden duble yol çalışması nedeniyle kamulaştırılan arazilerin dönüm başına 17-21 bin lira arasındaki istimlak bedeli 21- 35 bin liraya yükseldi

24 Aralık 2017 Pazar 13:16
Bu yol üzerinde arazisi olan yaşadı! Fiyatlar bir anda fırladı
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EDİRNE ile Kırklareli arasında yapımı süren duble yol nedeniyle 'Kamulaştırma' yapılan arazilerin sahiplerine dönüm başına 17- 21 bin lira arasında ödeme yapılırken, anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye gidenler dönüm başına 21- 35 bin lira arasında devletten istimlak bedeli aldı.

Yola yakın arazileri olanlar için 'piyango' niteliğindeki kamulaştırma sayesinde, köylüler tarım arazilerini yüksek fiyatlardan sattı.

17-25 BİN ARASINDA FİYAT BELİRLENDİ
Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan Edirne-Kırklareli arasındaki yaklaşık 47 kilometrelik yol, 2013 yılı Aralık ayında duble yol yapılması için ihale edildi. Ardından inşaat ve emniyet sahası oluşturulması için yolun geçtiği alanlarda 'Kamu yararı' kararı alınarak kamulaştırma işlemlerine başlandı.Karayolları tarafından kurulan 'kıymet takdir komisyonu' 2014 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlarken, 2015 yılının ilk aylarında da yol ya da kenarına denk gelen arazilerin sahipleriyle görüşmeler için adım atıldı. Duble yol yapılan güzergahın tarımsal alan olması nedeniyle taşınmazların fiziki özellikleri, yola cephe durumları, köy yerleşim yerlerine yakınlık-uzaklık, kuru ve sulu tarım yapılması gibi faktörler ve bölgede yetiştirilen bitki desenlerinin yıllık net getirisi tespit edilerek, dönüm başına 17 bin 500- 25 bin lira arasında değişen fiyatlarda kamulaştırma bedeli saptandı.

FİYAT 21-35 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yol inşaatı sürerken arazilerin yüzde 70'i için satın alma ve tapu işlemleri tamamlandı. Yüzde 10'u için mirasçılarla görüşmeler sürerken, kalan yüzde 20'lik arazilerin sahipleri ise kamulaştırma bedellerine itiraz ederek mahkemeye gitti. Bu davaların sonucunda, önceden dönüm başına 17 bin 500- 25 bin lira arasındaki belirlenen arazilerin bedeli, 21 bin ila 35 bin lira arasında değişen orana çıktı. Mahkemeye gidenlerin arazileri, davanın ardından yeni fiyatla kamulaştırıldı. Duble yola yakın olan tarım arazilerinin sahipleri normal şartlarda dönüm başına en yüksek 20 bin liraya satacakları arazilerini 35 bin liraya satmış oldu.

Yol yapım çalışmaları mevsim şartlarına göre ilerlerken, Karayolları İstanbul 1'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarında taşınmazların çoğunun ana yola cepheli olup, iç kesimdeki yola cephesi olmayan taşınmazlara göre daha değerli konumda olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
EdirneKırklareliDuble Yol
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