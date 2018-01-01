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''Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım'' dedi, av tüfeğiyle ölüm saçtı

Bartın'da cezaevinden çıkan vatandaş, ağabeyini av tüfeğiyle öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yaparak ''Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım'' dedi ve intihar etti

''Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım'' dedi, av tüfeğiyle ölüm saçtı

Bartın'da cezaevinden çıkan vatandaş, ağabeyini av tüfeğiyle öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yaparak ''Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım'' dedi ve intihar etti

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:09
''Bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım'' dedi, av tüfeğiyle ölüm saçtı
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BARTIN'DA kısa süre önce cezaevinden çıkan bir kişi, ağabeyini tarlada av tüfeğiyle ağır yaraladı. Ağabeyi hastanede hayatını kaybederken, sosyal medyadan canlı yayın yapan şahıs da aynı tüfekle yaşamına son verdi.

YAKLAŞIK 3 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Olay, Gözpınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, 30 yaşındaki Hasan Okan, yaklaşık üç ay önce cezaevinden çıktı. Okan, bugün fındık tarlasında bilinmeyen bir sebeple evli ve 3 çocuk babası olan 43 yaşındaki ağabeyi Turgut Okan ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Okan av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Okan, ardından olay yerinden ayrılarak evine gitti. Bu sırada köylülerin fark ettiği Turgut Okan ise 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan ağabey, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Evine gelen Hasan Okan, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayında Okan, ağabeyini maddi durum yüzünden vurduğunu, kendini de infaz ederek bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağını söyleyerek canlı yayını sonlandırdı. Ardından Okan av tüfeğini başına dayayarak intihar etti.

Hasan Okan'ın da cesedi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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