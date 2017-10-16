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'Bu takım ligde ilk 8 içine girer'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 9. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi

'Bu takım ligde ilk 8 içine girer'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 9. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi

16 Ekim 2017 Pazartesi 21:02
'Bu takım ligde ilk 8 içine girer'
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SARI-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan  önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, Kardemir Karabükspor'a karşı  oynadıkları maçta kaybetmeyi hak etmediklerine inanındığını belirtti.
 
 Bu maçta çok iyi oynadıklarını, baskı kurup rakibin üzerine  gittiklerini hatta en az 5-6 net gol pozisyonundan faydalanamadıklarını ifade  eden Sumudica, "Onlar bir kez kalemize geldi gol oldu. Bütün maçı kontrol ettik.  Zorladık ikinci sarı kartı yesinler diye o da oldu. Maç boyu hiç zorlanmadık. Bir  pozisyon hatasından gol geldi." dedi.
 
Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu dile getiren Rumen teknik  adam, şunları kaydetti:
 
"Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen takımız. Şu an geçen sezon 60  gol yiyen bir takımın başındayım. Bu sezon şu ana kadar 9 gol yedik. Sadece ilk  maçta ve Karabükspor'a gol atamadık. Ben futbolcularıma inanıyorum. Benim takımım  iyi futbol oynuyor. Ben bundan sonra otele geçip, ligdeki bütün maçları  seyrediyorum. Sivas maçını kazandık hiçbir sanşları yoktu bize karşı. Bursaspor  maçı da öyleydi ve diğer maçlarda. Galatarasaray maçının dışında bizi zorlayan,  maçı domino eden hiçbir takım yoktu. Tüm maçlarda biz üstün oynadık, oyunu biz  domino ettik. İyi organize oluyoruz. Adım gibi eminim bu takım ligde ilk 8 içine  girer."
 
"Kayseri tüm takımlar için zor bir deplasman oldu"
 
Bu hafta ligde oynayacakları Atiker Konyaspor'un iyi bir takım  olduğunu ama kendi sahalarında taraftarlarının desteği ile bu maçı alacaklarını  aktaran Sumudica, şöyle konuştu:
 
"Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. İyi  hazırlanacağız. Takımımızın evinde iyi maçlar oynadığını biliyorum. Kayseri  sadece Konyaspor için değil tüm takımlar için zor bir deplasman oldu. Takımın  taraftara ihtiyacı var. Karabükspor maçına gelen taraftara da ayrıca teşekkür  ediyorum. Siz de görüyorsunuz Kayserispor'un geçen seneden ne kadar farklı  olduğunu. Oyun olarak, hoca olarak, yöneticiler olarak ve taraftarlar olarak çok  farklı. Geçen sene 5 bin taraftar geliyordu, bu sene 17 bin taraftar geliyor.  Çünkü bu takım taraftarsız bir sıfır."
 
Diğer yandan, ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılıların  antrenmanı, dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Teknik Direktörü
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