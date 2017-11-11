bu minibüste para geçmiyor

AMASYA'NIN Taşova Belediyesine ait minibüs hafta içi 5 gün boyunca 11 bin 400 nüfuslu ilçeyi 4 defa turlayıp her yaştan vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Uygulamayı 2 yıl önce hayata geçiren Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Vatandaş odaklı, insanı öne çıkaran belediyecilik anlayışımızdan dolayı bu hizmeti ücretsiz şekilde veriyoruz" dedi.

40 KM'Yİ 4 KERE TURLUYOR

Düzenledikleri ihale ile servis hizmetlerini özelleştirmeleri sonrası çok fazla verim alınamaması üzerine taşımacılığı 2 yıldır belediye olarak bir minibüsle kendilerinin üstlendiğini belirten Öztürk, minibüsün 7 mahalleyi kapsayan yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı günde 4 defa turladığını söyledi.

"BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Tepe Mahallesi'nden ilçe merkezine yürüyerek gidip gelirken güçlükler yaşadıklarını anlatan 71 yaşındaki Hatice Yılmaz, "Bu araba bizim için çok iyi oldu. Hastaneye, pazara, alışverişe gidip gelebiliyoruz" diye konuştu.

"ŞOK OLDUM"

İstanbul'dan taşındığı Taşova'da minibüse ilk bindiğinde uzattığı paranın geri verilmesine çok şaşırdığını anımsatan 63 yaşındaki Fatma Ergül de, "Şok oldum. 'Nasıl geçmez. Nasıl bedava taşınıyor' dedim. İstanbul'da bile belediye otobüsü parayla" şeklinde konuştu.