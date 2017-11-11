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Bu minibüste para geçmiyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde taşımacılık yapan bir minibüste para geçmiyor

Bu minibüste para geçmiyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde taşımacılık yapan bir minibüste para geçmiyor

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:37
Bu minibüste para geçmiyor
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AMASYA'NIN  Taşova Belediyesine ait minibüs hafta içi 5 gün boyunca 11 bin 400 nüfuslu ilçeyi 4 defa turlayıp her yaştan vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor. Uygulamayı 2 yıl önce hayata geçiren  Taşova  Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Vatandaş odaklı, insanı öne çıkaran belediyecilik anlayışımızdan dolayı bu hizmeti ücretsiz şekilde veriyoruz" dedi.

40 KM'Yİ 4 KERE TURLUYOR

Düzenledikleri ihale ile servis hizmetlerini özelleştirmeleri sonrası çok fazla verim alınamaması üzerine taşımacılığı 2 yıldır belediye olarak bir minibüsle kendilerinin üstlendiğini belirten Öztürk, minibüsün 7 mahalleyi kapsayan yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı günde 4 defa turladığını söyledi.

"BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Tepe Mahallesi'nden ilçe merkezine yürüyerek gidip gelirken güçlükler yaşadıklarını anlatan 71 yaşındaki  Hatice Yılmaz, "Bu araba bizim için çok iyi oldu. Hastaneye, pazara, alışverişe gidip gelebiliyoruz" diye konuştu.

"ŞOK OLDUM"

İstanbul'dan taşındığı  Taşova'da minibüse ilk bindiğinde uzattığı paranın geri verilmesine çok şaşırdığını anımsatan 63 yaşındaki Fatma Ergül de, "Şok oldum. 'Nasıl geçmez. Nasıl bedava taşınıyor' dedim.  İstanbul'da bile belediye otobüsü parayla" şeklinde konuştu.

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