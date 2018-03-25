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Bu kez UBER'ci dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yolun ortasına attı

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden talihsiz kadın, sürücü tarafından darp edilip yol ortasında bırakıldı

Bu kez UBER'ci dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yolun ortasına attı

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden talihsiz kadın, sürücü tarafından darp edilip yol ortasında bırakıldı

25 Mart 2018 Pazar 16:06
Bu kez UBER'ci dehşeti! Kadın yolcuyu dövüp yolun ortasına attı
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BİRGÜL Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için UBER uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci, çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi. Burnundan darbe alan Ekinci ile kızını araçtan indirilmiş gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu durarak yardımlarına koştu.

UÇAĞA POLİS EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Ekinci kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "UBER sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

"FAZLA PARA İSTEYİNCE ANLAŞMAZLIK ÇIKMIŞ"

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

 Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İstinyeUberAtatürk HavalimanıPort Clinic
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