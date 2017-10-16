Bu kare bugün Türkiye'de çekildi! İşte beyaz örtünün esir aldığı kent

Ardahanlılar, bir süredir devam eden soğuk havanın karın habercisi olduğuna işaret ederek, kar yağışına şaşırmadıklarını ifade etti.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini attıran kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden cadde ve sokaklardaki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

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