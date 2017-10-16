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Bu kare bugün Türkiye'de çekildi! İşte beyaz örtünün esir aldığı kent

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı

Bu kare bugün Türkiye'de çekildi! İşte beyaz örtünün esir aldığı kent

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:38
Bu kare bugün Türkiye'de çekildi! İşte beyaz örtünün esir aldığı kent
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DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen  Ardahan'ın merkezinde sabah etkili olmaya başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kent merkezinde kısa sürede etkisini attıran kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden cadde ve sokaklardaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.  Kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

SOĞUK HAVA KARIN HABERCİSİYDİ

Ardahanlılar, bir süredir devam eden soğuk havanın karın habercisi olduğuna işaret ederek, kar yağışına şaşırmadıklarını ifade etti.

İşte  Ardahan'dan kar manzaraları; 

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Son Güncelleme: 16.10.2017 15:42
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiTürkiye CumhuriyetiTürkiyeArdahanSabah
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