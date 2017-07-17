Bu işi yapana hibe verilecek!

ERZİNCAN İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, konuyla ilgili açıklamasında hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin 19 Temmuz 2017 ile 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında müracaatta bulunabileceklerini söyledi. İl Müdürü Murat Şahin’in açıklaması şöyle: “Bakanlığımızın uygulayacağı desteklemelerde hibe verilecek alet ve makineler; bal süzme makinesi, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar. Bu alet ve makinelere müracaat edecek çiftçilerimiz 5 bin TL’ye kadar hibeden yararlanabileceklerdir. Çiftçilerimiz ikamet ettikleri il ya da ilçe müdürlüklerine belirten tarihler arasında şahsen müracaat edeceklerdir.”İl Müdürü Murat Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik uyguladığı bu hibe programından çiftçilerin en iyi şekilde yararlanmaları gerektiğini belirterek, “Erzincan ülkemizde en kaliteli balları üreten bölgelerden birisidir. Erzincan çiçek balının ünü tüm ülkemizde bilinmektedir. 80 bin civarında olan arı kovanı potansiyelini artırmak, üretim ve kaliteyi yükseltmek açısından üreticilerimiz eksik olan tüm alet ve makineleri program kapsamında alarak arıcılığı daha modern bir şekilde yapmalıdırlar” diye konuştu.