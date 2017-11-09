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Bu görüntüye isyan eden vatandaşı, belediye pişman etti!

Üsküdar'daki Sandalcı Yokuşundaki Arnavut kaldırımlarını söken belediye, sosyal medyadan tepki gelince öyle bir düzenleme yaptı ki, vatandaş tepki gösterdiğine pişman oldu

Bu görüntüye isyan eden vatandaşı, belediye pişman etti!

Üsküdar'daki Sandalcı Yokuşundaki Arnavut kaldırımlarını söken belediye, sosyal medyadan tepki gelince öyle bir düzenleme yaptı ki, vatandaş tepki gösterdiğine pişman oldu

09 Kasım 2017 Perşembe 09:27
Bu görüntüye isyan eden vatandaşı, belediye pişman etti!
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ÜSKÜDAR'IN merkezindeki antikacılar sokağı olarak da bilinen Evliya Hoca sokağında geçtiğimiz günlerde belediye tarafından alt yapı çalışması yapıldı. Sokağı ve sokağa çıkan yokuşları kazan belediye, daha sonra çalışma yapılan yerlerin bir bölümünü asfalt dökerek kapattı.

"NERESİ ZORUNUZA GİTTİ BU GÜZELİM TAŞLARIN"

Ancak antikacılar sokağına çıkan Sandalcı sokağındaki taş döşeli sokak, girişindeki taşlar söküldükten ve yayalar için geçişi zor hale getirildikten sonra olduğu gibi bırakıldı.

Bu duruma tepki gösteren bir vatandaş,  Twitter hesabından  Üsküdar Belediyesi'ne tepki göstererek "Neresi zorunuza gitti bu güzelim taşların?.. Mahvediyorsunuz her geçen gün" dedi.
BELEDİYE JET HIZIYLA DÜZENLEME YAPTI

Takipçisinin tepkisine anında karşılık veren Belediye, önce sokakta düzenleme çalışması yaptı, ardından da takipçisine mesaj atarak "Merhaba, talebiniz üzere gerekli düzeltilme yapılmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz" dedi.

BELEDİYENİN DÜZENLEMESİ DAHA FAZLA TEPKİ ÇEKTİ

Ancak taşların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlara rağmen, taşların yerine asfalt döken Belediyenin bu "düzenlemesi" dahabüyük tepki çekti.

Çok sayıda  Twitter kullanıcısı oluşan çirkin görüntüye "düzenlemeseniz daha iyiydi" mesajıyla tepkisini dile getirdi.

UYARDIĞINA PİŞMAN OLDU

Belediyenin bu düzenlemesine sebep olan vatandaş ise "Ne güzel düzenleme!..  Mimar Sinan mezarından kalksa "bunu ben bile yapamazdım" derdi.. Resmen belediye tarafından trolleniyoruz:).. Tebrikler" mesajıyla Belediyeyi kutladı!

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