Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...

Bu durağa giren çıkmıyor! Bugün açıldı, şehirde ilk oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşları otobüs beklerken kış aylarında yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için klimalı otobüs durağını hizmete sundu

Bu durağa giren çıkmıyor! Bugün açıldı, şehirde ilk oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşları otobüs beklerken kış aylarında yağmur, kar ve soğuklardan, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcaklardan korumak için klimalı otobüs durağını hizmete sundu

31 Aralık 2017 Pazar 08:42
Bu durağa giren çıkmıyor! Bugün açıldı, şehirde ilk oldu
banner404

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ilki halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı durağına yerleştirilen klimalı durak, vatandaşlar tarafından büyük beğeni alırken, hizmete girmesiyle birlikte ilgi odağı oldu.

"TRAKYA'DA İLK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu durak örnek bir durak ve bu çalışma Trakya'da ilk kez yapılıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız yazın sıcaklarında da kışın soğuklarında da otobüs beklerken rahat edecek. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN

Cumhuriyet Meydanında hizmete giren klimalı durağın etrafı tamamen camdan oluşurken içeriğinde oturma alanı, ayakta/engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Klimalı durak ayrıca engelli vatandaşların kullanımına uygunluğuna göre tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ekrem EşkinatTrakya BölgesiSüleymanpaşaTekirdağYaşamGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Adliye önünde silahlı saldırı! Baba öldü, 3 çocuğu yaralandı
Adliye önünde silahlı saldırı! Baba öldü, 3 çocuğu yaralandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim