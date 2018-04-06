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'Bu coğrafyada güçlü olmak lazım'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım." dedi

'Bu coğrafyada güçlü olmak lazım'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada güçlü olmak lazım." dedi

06 Nisan 2018 Cuma 19:54
'Bu coğrafyada güçlü olmak lazım'
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AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bak, Türkiye'nin 40  yıldır terörle mücadele ettiğini anımsatarak, oynanan oyunlara rağmen ülkenin çok  daha iyi noktalara geleceğini belirtti. Büyüme rakamlarının bunu gösterdiğini  vurgulayan Bak, şöyle konuştu:
 
"Kim ne derse desin bu coğrafyada yaşamak kolay değil. Bu coğrafyada  güçlü olmak lazım. Bu güçlü olmak da birlikten, beraberlikten geçiyor.  Birbirimize saygı ve sevgimiz olacak, birbirimize inanacağız. Bizim için  özellikle şu çok önemli, teşkilat, teşkilat, teşkilat. Teşkilata güvenmek lazım,  inanmak lazım, teşkilatımızı her zaman desteklemek lazım."
 
Metin Oktay Yerleşkesi ve Alsancak Stadı'nda inceleme
 
Daha sonra Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne geçen  Bak, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan tesis ve kulübün yapısı  hakkında bilgi aldı. Bak, yerleşkedeki "Besi Hayvanları Örnek Yaşam Alanı"nda  tavuk yumurtaları topladı ve sahalarda incelemelerde bulundu.
 
Daha sonra yıkıldıktan sonra tekrar yapımına başlanan Alsancak  Stadı'na giden Bak, yüklenici firmadan stat inşaatı hakkında bilgi aldı.
 

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