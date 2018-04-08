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Bu çocuğa kitap dayanmıyor

Tekirdağ’da yaşayan 11 yaşındaki çocuğun kitap okuma sevgisi herkesi şaşkına çeviriyor

Bu çocuğa kitap dayanmıyor

Tekirdağ’da yaşayan 11 yaşındaki çocuğun kitap okuma sevgisi herkesi şaşkına çeviriyor

08 Nisan 2018 Pazar 18:32
Bu çocuğa kitap dayanmıyor
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İLKOKUL 3. sınıfta sınıf öğretmeninin teşviki ile kitap okuma alışkanlığı kazanan Taha Burak Dursun, ailesi kendisine kitap yetiştiremeyince kayıt olduğu Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin son 3 yıldır en fazla kitap okuyan üyesi oldu. 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Taha Burak, ilkokul 3’üncü sınıfta öğretmeninin teşviki ile başladığı kitap okuma serüvenini 52., 53. ve 54. Kütüphane Haftalarında Tekirdağ İl Halk Kütüphanesinin en fazla kitap okuyan üyesi olarak taçlandırdı. Maddi imkansızlıklardan okuyamayan ilkokul mezunu babası ve ortaokul mezunu annesinin sürekli desteklediği Taha Burak'ın en büyük arzusu büyüyünce bilim adamı olmak. 

54. Kütüphane Haftası’nda 224 kitap ile en fazla kitap okuyan üyeler arasında yer alarak ödüllendirilen Taha Burak Dursun, “Önce okuldaki öğretmenimizin getirdiği kitapları okumaya başladım. Evde kitap okumaya başladım. Annem kitaba para yetiştiremeyince kütüphaneye yazdırdı beni. Bir gün kütüphaneden bana birinci olduğumu söylediler. Sonraki yıl tekrar kütüphaneden en fazla kitap alan kişi oldum. Uzay üzerine daha çok merakım var ve uzayı anlatan kitaplar okuyorum. Bilim kitapları dışında en fazla tarih kitabı okuyorum, gezi kitapları da okuyorum Evliya Çelebi’nin seyahatnamesi gibi. Büyüyünce bilimle uğraşmak istiyorum” dedi.

“Her şeyi yaparım, yeter ki okusunlar” 

Okuma sevdalısı oğlunun her daim destekçisi olan Gülfer Dursun ise, “Okuma hevesini görünce daha fazla kitap almaya başladım. Bir süre sonra Taha’ya kitap yetiştiremedik ve Tekirdağ İl Halk Kütüphanesi'ne üye yaptık. Orada daha çeşitli kitaplar görünce okuma hevesi de daha fazla arttı. Arkadaşları da örnek aldı onu. Okuduğu kitapları bana anlatır, bazen bana da okutturur etkilendiği kitap olduğu zaman. Ben de okumak istedim ama okuyamadım maddi imkansızlıklardan dolayı. Onun için ben hep çocuklarımı okutmaya çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Her şeyi yaparım, yeter ki okusunlar” şeklinde konuştu.  

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