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Bu acıya yürek dayanamaz! Yan yana 9 tabut

Şırnak'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3'ü çocuk 9 Iraklı Türkmen, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazede sinir krizi geçirdi

Bu acıya yürek dayanamaz! Yan yana 9 tabut

Şırnak'ta geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3'ü çocuk 9 Iraklı Türkmen, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları cenazede sinir krizi geçirdi

14 Ocak 2018 Pazar 10:20
Bu acıya yürek dayanamaz! Yan yana 9 tabut
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IRAKLI Türkmenleri taşıyan otobüsün Şırnak'ta devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 9 kişi, gözyaşları arasında Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

9 IRAKLI TÜRKMEN İÇİN CENAZE NAMAZI KILINDI

Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenlerin bulunduğu otobüs, dün Silopi-Habur karayolunda devrilmiş, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Silopi Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. 9 Iraklı Türkmen için Ortaköy Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

TABUTLARI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cenaze namazına Irak'ın Türkiye Büyükelçisi Hisham Al-Alawi, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından 9 Iraklı, Ortaköy Mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Akhlas Jasem Abdulghafer'in kardeşleri, cenaze namazı öncesi sinir krizleri geçirdi. Acılı kardeşleri, yakınları güçlükle sakinleştirdi.

TEMELLİ DÖNÜŞ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, " Telafer'e temelli dönüş yapmak üzere yolculuk yapan kafilede kaza meydana geldi. Bu kaza sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatlarını kaybeden 9 kişi, Ankara'da yaşayan ailelerinin isteği üzerine buraya defnedilecek. Türkiye'ye bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" diye konuştu.

"AKRABALARININ ÇOĞU BURADA"

Iraklı Türkmenlerin Ankara'ya defnedilmesinin siyasi bir nedeni olmadığını, bunu ailelerin istediğini belirten Kazancı, "Telafer DEAŞ'tan temizlendi. Ama oraya tamamen dönüş yapılmadı. Çünkü orası bir yıkım halinde, yeniden yapılanması gerekir. Onların akrabalarının çoğu burada olduğu için buraya gömmeye karar verdiler" ifadelerini kullandı.

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