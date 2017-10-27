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"Bozkurt işareti yüzünden işten atıldı" denmişti, gerçek başka çıktı

Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde "bozkurt" işareti yapan öğretmenin görevden alınmadığını, kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu

"Bozkurt işareti yüzünden işten atıldı" denmişti, gerçek başka çıktı

Diyarbakır Valiliği, Bismil ilçesinde "bozkurt" işareti yapan öğretmenin görevden alınmadığını, kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu

27 Ekim 2017 Cuma 10:13
"Bozkurt işareti yüzünden işten atıldı" denmişti, gerçek başka çıktı
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DİYARBAKIR'DA Valiliğince,  Bismil ilçesinde "bozkurt" işareti yapan öğretmenin görevden alınmadığı, kendi isteğiyle istifa ettiği bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün yazılı ve görsel basında, "Diyarbakır'ın  Bismil ilçesinde Merkez TOKİ İlköğretim Okulu'nda ücretli sınıf öğretmenliği görevi yapan Ö.D'nin sınıftaki akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektiği fotoğraf nedeniyle işine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığına" yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

İSTİFA ETMİŞ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya hesabından sınıfta akıllı tahta önünde çektirdiği fotoğraf paylaşımı sonrasında Ö.D, 26 Ekim 2017 tarihi itibari ile okul müdürlüğüne istifasını vermiştir. Ö.D, aynı gün 155 polis ihbar hattını arayarak tehdit edildiğini beyan etmiş ve bu beyanı doğrultusunda kendisinin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatı ile ifadesi alınmış ve ifadesinde de kendi isteği ve iradesi ile görevinden ayrıldığını teyit etmiştir.

Yayınlanan haber içeriklerinde iddia edildiği gibi görevine son verildiği ve hakkında inceleme başlatıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt IşaretiÖğretmen
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