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Bozdağ'dan flaş açıklama: Yarını bekleyin

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında yarın bir görüşme olacağı, gerekli açıklamanın yarın yapılacağını söyledi

Bozdağ'dan flaş açıklama: Yarını bekleyin

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' açıklamalarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında yarın bir görüşme olacağı, gerekli açıklamanın yarın yapılacağını söyledi

17 Nisan 2018 Salı 20:55
Bozdağ'dan flaş açıklama: Yarını bekleyin
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BAKANLAR Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. 
 
Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
Milli Güvenlik Kurulunda alınan OHAL'in uzatılması tavsiye kararını görüşmek üzere toplanan Bakanlar Kurulunun, tavsiye kararını değerlendirdikten sonra görüşülmek üzere TBMM'ye sevk etmesi bekleniyor. OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.
 
Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.
 
BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMALARI
 
Herkes bunu konuşuyor. Bu önemli bir konu. Yarın Bahçeli ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi bir araya gelip konuyu değerlendirecekler. Gerekli açıklama yarın yapılacaktır.
 
YUNANİSTAN İLE BAYRAK KRİZİ
 
Türkiye ile Yunanistan 2 komşu ülke, biz iki ülke arasındaki dostluğun iyi olmasını arzu ediyoruz. Türkiye -Yunanistan ilişkilerin olumlu gelişmesi için ciddi adımlar attık. Yunanistan içi siyasetinde yer edinmek için bu açıklamaların yapıldığı görülüyor.
 
Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişkiler iki ülkenin de çıkarınadır. İç politik kaygılarla açıklama yapıyorlar. Türkiye'de Ege'de bir oldu-bittiye izin vermesini kimsenin Türkiye'den beklememesi gerek. Herkes hesabını doğru yapmalıdır.
 
Getirdiler bayrak diktiler, Türkiye'de bu bayrağı indirdi oradan. Türkiye kendi alanlarında, sınırlarında haksız adımalr atılmasına göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komşuluk denizi olmalıdır. Bizim de istemediğimiz tatsız şeyler olabilir. Yunanistan bunu tekraralamamalıdır. Çocuksu davranışlara cevap veren bunun karşısında olgun davranan Türkiye'dir.
 
Yunanistan ile FETÖ konusunda iş birliğine ihtiyacımız var. Yunanistan üstüne düşeni yapmamıştır. FETÖ mensuplarının iadesi için söz verilmesine rağmen buna uyulmamıştır.
 
AB'NİN TÜRKİYE RAPORU
 
AB'nin raporunun tam metni açıklanmadı sanırım. Yeni yayınlandıysa bunu bilemem. Yetkilerin içeriye ilişkin yaptıkları değerlendirmeler var. AB Türkiye'ye şu ana kadar objektif olmadı.
 
FETÖ'de bir terör örgütüdür. Türkiye teröre karşı mücadelesine devam edecektir. Her defasına terör örgütünün Türkiye propogandaları buralarda kabul görüyor, bizim bunları kabul etmemeiz mümkün değildir. AB Komisyonu'nun bunu kabul etmesi, etmemes,i bir şey değiştirmez.

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Son Güncelleme: 17.04.2018 20:59
Anahtar Kelimeler:
BeştepeMHP Lideri BahçeliBozdağBakanlar Kurulu
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