Boya fabrikasında yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Yangın kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan duman kentin pek çok noktasından görüldü. Helikopter desteğiyle itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
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