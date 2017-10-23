Boşanmak isteyen eşini bıçakla yaraladı

ÇANKAYA Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde yaşayan 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y. arasında boşanma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihat Y, boşanmak isteyen eşini bıçakla yaralayıp kaçtı. On bıçak darbesiyle ağır yaralanan Gizem Y, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ne kaldırıldı. Cihat Y, Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

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