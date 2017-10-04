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Boş senede imza attı, hayatı karardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2007 yılında alışveriş yaptığı firma ile anlaşma gereği boş senede imza atan Habil Bayram, aradan geçen 10 yılda 23 bin lira borçlu çıktı. Alışveriş yaptığı firmanın boş senede 5 bin lira yazarak kendisini icraya verdiğini öne süren Bayram, “Bu olanların tamamı bir boş senede imza atmam yüzünden oldu. Kimse boş senede imza atmasın” dedi

Boş senede imza attı, hayatı karardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2007 yılında alışveriş yaptığı firma ile anlaşma gereği boş senede imza atan Habil Bayram, aradan geçen 10 yılda 23 bin lira borçlu çıktı. Alışveriş yaptığı firmanın boş senede 5 bin lira yazarak kendisini icraya verdiğini öne süren Bayram, “Bu olanların tamamı bir boş senede imza atmam yüzünden oldu. Kimse boş senede imza atmasın” dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:20
Boş senede imza attı, hayatı karardı
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İNEGÖL'DE tutkal alım-satımı yaparken alışveriş yaptığı Manisalı bir firma yetkilileri tarafından kendisine 2007 yılında boş senede imza attırıldığını belirten Habil Bayram, “2007 yılında boş senede imza attım ve hacizlik oldum. Borcum olmadan bir senede imza atmam hayatımı kararttı. Bu iş intihara kadar gidecek. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum. Borcum yok. Benim borcumu ispatlasınlar ayakkabılarımı dahi satacağım” diye konuştu.
“2007 yılında beni araçla alıp, zorla boş senede imza attırdılar” diyen Bayram, “İmza atmasaydım dayak yiyecektim. Manisa’da sandık işi yapan firmayla alışveriş yapıyordum. Bin 800 lira civarında bir bakiyem kalmıştı. Buna karşılık bana zorla imza attırdı. Borcumu ödemeye gittiğimde avukat beni bürosundan kovdu. İki gün bürosuna gidip geldim, borcum olan parayı ödemek istedim ama parayı almadan beni kovdular. 3-4 sene beni arayan olmadı. 10 yıl boyunca borç katlandı ve 23 bin liraya çıktı. Bu borç nedeniyle babadan kalma üç tarlam satıldı ama yine borç kapanmadı. Bu borç nedeniyle huzurum da kalmadı. Kendi köyüme dahi gidemiyorum” dedi.
Bayram, “Bu konuda savcılığa başvuruda bulundum, takipsizlik kararı verildi. Bu durum yüzünden iyice psikolojim bozuldu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalıştıkça başıma bunlar geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Huzurum bozuldu. Boş bir kağıt benim hayatımı kararttı” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölHabil Bayram
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