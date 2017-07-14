Borsada yeni kapanış rekoru

BORSE Endeksi, dünkü yüzde 0.39 artışla 104 bin 210 puanlık kapanış rekorunun ardından, yeni günde de yükseldi. BİST 100 Endeksi, kapanışta 105 bin 176 puana ulaşarak yeni kapanış rekorunu kırdı.



Borsadaki yükselişe karşılık, küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günün ilk işlemlerinde 3.53 - 3.54 lira aralığına, euro da 4.04- 4.05 aralığına geriledi. Dolar günü sonunda 3.5413 liradan euro da 4.0548 liradan işlem gördü.