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Borsada 'Yellen rüzgarı'

Gelişmekte olan ülke borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in, "ucuz para döneminin yakın bir zamanda sona ermeyeceği" yolundaki sözleriyle başlayan yükselişler çerçevesinde Borsa İstanbul Endeksi'ndeki tırmanış da sürüyor

Borsada 'Yellen rüzgarı'

Gelişmekte olan ülke borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in, "ucuz para döneminin yakın bir zamanda sona ermeyeceği" yolundaki sözleriyle başlayan yükselişler çerçevesinde Borsa İstanbul Endeksi'ndeki tırmanış da sürüyor

14 Temmuz 2017 Cuma 17:34
Borsada 'Yellen rüzgarı'
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BORSA Endeksi, dünkü yüzde 0.39 artışla 104 bin 210 puanlık kapanış rekorunun ardından, yeni günde de yükselerek 104 bin 954 puana kadar çıktı ve "gün içi rekorunu" tazeledi.

Borsadaki yükselişe karşılık, küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günün ilk işlemlerinde 3.53 - 3.54 lira aralığına, euro da 4.04- 4.05 aralığına geriledi. 

10 yıl önce, 10 yıl sonra…

İş Yatırım'ın, "10 yıl önce, 10 yıl sonra…" başlıklı günlük piyasa raporunda, "Yellen rüzgarını arkasına alan Borsa İstanbul 104.200 ile yeni bir zirve yaparken çoğu yatırımcının kafasında 'yükseliş nereye kadar sürecek' sorusu var" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği bir konjonktürde Borsa İstanbul’un kısa vadede 105.000 – 110.000 bandına yükselmesini bekliyoruz.

"Ekonomik büyüme, güçlü şirket karları ve gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 30’un üzerinde ıskonto Borsa İstanbul’un yükselişinin kısa vadede devam edeceğini gösteriyor...

"Gelişmiş ülke merkez bankalarının ultra genişleyici politikalar izlediği geçtiğimiz 10 yılda Borsa İstanbul dolar bazında yüzde 36 kaybettirmiş.

"Aynı sürede ABD borsası ise yüzde 59 kazandırmış. Uzun dönemli performans verisinden iki farklı sonuç çıkarmak mümkün.

"İyimser görüş; Türkiye hisse senetleri halen çok ucuz, yükseliş devam eder.

"Kötümser görüş; Türkiye yapısal sorunlarını çözmedikçe on yıl önce on yıl sonra şarkısını söylemeye devam eder.

"Biz iyimser görüşe inanmak istiyoruz. Ancak son sözü piyasalar söyleyecek."

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Son Güncelleme: 14.07.2017 17:44
Anahtar Kelimeler:
BorsaGelişmekteABD Merkez Bankası
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