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Börekçi cinayetini aydınlatacak gelişme! Polis kıskıvrak yakaladı

Sarıyer'de börek salonunda yan bakma tartışması sonucu 24 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı

Börekçi cinayetini aydınlatacak gelişme! Polis kıskıvrak yakaladı

Sarıyer'de börek salonunda yan bakma tartışması sonucu 24 yaşındaki genci öldüren katil zanlısı polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:35
Börekçi cinayetini aydınlatacak gelişme! Polis kıskıvrak yakaladı
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SARIYER'DE "yan bakma" tartışması sonucu 24 yaşındaki Kemal Özderya isimli genci öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

YAN BAKMA MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Çayırbaşı Mahallesi'ndeki bir börek salonunda iki grup arasında, "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
SarıyerBörek Salonu
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