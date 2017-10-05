Borcunu almak için sosyal medyadan sevgilisiyle tuzak kurdu

ADANA'DA 6 bin 500 liralık borcunu ödemeyen kişiye, sevgilisinin sosyal medya hesabından ulaşarak parasını gasp ettiği ileri sürülen şahıs ile ona yardım eden 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi, Yeşilbağlar Mahallesi Huzur Caddesi’nde bulunan bir evde meydan geldi. İddiaya göre, Mustafa A. (35) 2 yıl önce 6 bin 500 lira borç verdiği Ali L.'den (47) bir türlü parasını geri alamadı. Bunu üzerine Mustafa A., sevgilisi Şeyma Ö.'ye (23) parasını alamadığı şahsı bir adrese getirmek için onunla sosyal medya hesabından arkadaş olmasına istedi. Şeyma Ö., Ali L.’ye arkadaşlık isteği gönderdi. Ali Laçin’in arkadaşlık isteğini kabul etmesi üzerine Mustafa A., Facebook üzerinden mesajlaşmaya başladı.

Kendisini kadın gibi göstererek Ali L.'yi kandıran Mustafa A., Ali L.'ye görüşme talebinde bulundu. Teklifi kabul eden Ali L.. Mustafa A.'nın verdiği ev adresine gitti. Eve giden Ali L., kız yerine Mustafa A., kardeşi İsa A. (29), kuzeni Abdullah A. (21) ve arkadaşı Mustafa T.'yi (20) görünce şaşkına döndü.

Tuzağa düşürülen Ali L., şüpheliler tarafından evde darp edilerek 500 lira parası ve motosikleti gasp edildi. Boş senede imza attırılarak serbest bırakılan Ali L. polise giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ali L.'nin şikayetçi olduğu 1’i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 5 zanlı da tutuklandı.