Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bonzaiyi 10 yaşındaki kızın çamaşırına sakladı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki Recep K. polisin takibi sonucu yakalandı

Bonzaiyi 10 yaşındaki kızın çamaşırına sakladı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 25 yaşındaki Recep K. polisin takibi sonucu yakalandı

21 Temmuz 2017 Cuma 12:19
Bonzaiyi 10 yaşındaki kızın çamaşırına sakladı
banner404

AYNI olayda daha önce gözaltına alınan ve evdeki misafir kızın çamaşırına yaklaşık 10 gram bonzai sakladığı iddia edilen 21 yaşındaki eşi B.Ç. ise nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 
Olay 5 gün önce İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmada Recep K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Sivil ekipler şüphelinin evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde bulunamayan şüphelinin eşi B.K., evde misafir olarak bulunan kız çocuğunun çamaşırına bir paket saklarken polise yakalandı. Çocuğun çamaşırından çıkartılan pakette yaklaşık 10 gram bonzai çıkınca B.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli kadın savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
 
Öte yandan uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan Recep K. da dün yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BonzaiSamsunUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim