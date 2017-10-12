Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105323
ALTIN
151.795
DOLAR
3.6422
STERLİN
4.8192
EURO
4.3198
Hava kirliliği öldürüyor!
Hava kirliliği öldürüyor!
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya...
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
banner468

‘Bonzaici’ servis şoförüne suçüstü

Mobil Okul Timi (MOT), çok sayıda suç unsuru madde ve alet ele geçirdiği denetimlerde Ataşehir’de bir servis şoförünü “bonzai” kullanmış halde gözaltına aldı, Avcılar’da ise okulun bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan dört kişiyi suçüstü yakaladı

‘Bonzaici’ servis şoförüne suçüstü

Mobil Okul Timi (MOT), çok sayıda suç unsuru madde ve alet ele geçirdiği denetimlerde Ataşehir’de bir servis şoförünü “bonzai” kullanmış halde gözaltına aldı, Avcılar’da ise okulun bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan dört kişiyi suçüstü yakaladı

12 Ekim 2017 Perşembe 09:02
‘Bonzaici’ servis şoförüne suçüstü
banner404

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması için Mobil Okul Timi (MOT) adı verilen projeyi bu yıl hayata geçirdi. Motosikletli ve yaya ekiplerden oluşan ekipler okulların açılmasıyla çalışmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kurulan MOT ekipleri 20 günlük çalışmalarında 3 bin 944 okulda denetim yaptı, 106 gram uyuşturucu, 570 paket sigara, 3 tabanca ele geçti. 39 ilçede Sabah öğrencilerin okula gitmeleriyle harekete geçen timler, okul çevrelerinde şüpheli gördükleri 31 bin 254 kişinin üst aramasını yapıp Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kayıtlarına baktı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 159 kişi ile üzerlerinde suç unsuru alet ve madde çıkan 64 şüpheli de gözaltına alındı. 
 
İçerken yakalandı
 
MOT ekipleri, 6 bin 638 okul servisi ve araç sürücüsünü denetlerken, 169 okul servisine işlem yapıldı. Ataşehir’de park halindeki bir aracın sürücüsünün bilincinin yerinde olmadığını fark eden ekiplerin yaptığı Alkol ve uyuşturucu testinde, okul servis şoförü olduğu öğrenilen şahısın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Kullandığı araçta arama yapan MOT ekipleri aracın sürücü koltuğunda bir paket içerisinde Bonzai buldu. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öğrenilen araç şoförü Servet G. gözaltına alındı.
 
Bahçede zehir  satışı 
 
Ekiplerin geçtiğimiz Pazartesi günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir okulun önünde yaptığı çalışmada ise, bir uyuşturucu çetesinden uyuşturucu satın almak isteyen Erkan D. isimli uyuşturucu kullanıcısıyla üç torbacı yakalanıp gözaltına alındı. Araçta 22.09 gram eroin ele geçirildi.
 
MOT ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler arasında 21 yaşındaki Çiğdem K. da dikkati çekti. Hakkında yakalama kararı olan şüphelinin Gaziosmanpaşa Adliyesi’nden bir motosiklet ile elleri kelepçeli halde kaçırıldığı ortaya çıktı. Fatih’te bulunan bir lisenin önünde ise durdurulan aracın torpido gözünden Glock marka ruhsatsız bir silah bulundu. Araçta bulunan Sedat K. gözaltına alındı.
 
Okul kaçağı öğrenciler ailelerine bildirildi
 
Okul çevrelerindeki, internet kafe, kafe, Oyun salonu gibi 2 bin 455 iş yerini de denetleyip bu iş yerlerinden 44’üne işlem yapan MOT ekiplerinin ayrıca 3 bin 569 aracı denetleyip 90 sürücüye yasal işlem yaptığı öğrenilirken, okuldan kaçtıklarını tespit ettiği 77 öğrenciyi de takip edip ailelerine bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mobil Okul TimiMOTAtaşehirBonzai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yufkacı kadın yolda bulduğu bir aylık kazancını polise teslim etti
Yufkacı kadın yolda bulduğu bir aylık kazancını polise teslim etti
Ünlü Osmanlı mimarının torununun sır ölümü
Ünlü Osmanlı mimarının torununun sır ölümü
İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
İşçi servisi devrildi: 14 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim