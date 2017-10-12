‘Bonzaici’ servis şoförüne suçüstü

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması için Mobil Okul Timi (MOT) adı verilen projeyi bu yıl hayata geçirdi. Motosikletli ve yaya ekiplerden oluşan ekipler okulların açılmasıyla çalışmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kurulan MOT ekipleri 20 günlük çalışmalarında 3 bin 944 okulda denetim yaptı, 106 gram uyuşturucu, 570 paket sigara, 3 tabanca ele geçti. 39 ilçede Sabah öğrencilerin okula gitmeleriyle harekete geçen timler, okul çevrelerinde şüpheli gördükleri 31 bin 254 kişinin üst aramasını yapıp Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kayıtlarına baktı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 159 kişi ile üzerlerinde suç unsuru alet ve madde çıkan 64 şüpheli de gözaltına alındı.



İçerken yakalandı



MOT ekipleri, 6 bin 638 okul servisi ve araç sürücüsünü denetlerken, 169 okul servisine işlem yapıldı. Ataşehir’de park halindeki bir aracın sürücüsünün bilincinin yerinde olmadığını fark eden ekiplerin yaptığı Alkol ve uyuşturucu testinde, okul servis şoförü olduğu öğrenilen şahısın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Kullandığı araçta arama yapan MOT ekipleri aracın sürücü koltuğunda bir paket içerisinde Bonzai buldu. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öğrenilen araç şoförü Servet G. gözaltına alındı.



Bahçede zehir satışı



Ekiplerin geçtiğimiz Pazartesi günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir okulun önünde yaptığı çalışmada ise, bir uyuşturucu çetesinden uyuşturucu satın almak isteyen Erkan D. isimli uyuşturucu kullanıcısıyla üç torbacı yakalanıp gözaltına alındı. Araçta 22.09 gram eroin ele geçirildi.



MOT ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler arasında 21 yaşındaki Çiğdem K. da dikkati çekti. Hakkında yakalama kararı olan şüphelinin Gaziosmanpaşa Adliyesi’nden bir motosiklet ile elleri kelepçeli halde kaçırıldığı ortaya çıktı. Fatih’te bulunan bir lisenin önünde ise durdurulan aracın torpido gözünden Glock marka ruhsatsız bir silah bulundu. Araçta bulunan Sedat K. gözaltına alındı.



Okul kaçağı öğrenciler ailelerine bildirildi



Okul çevrelerindeki, internet kafe, kafe, Oyun salonu gibi 2 bin 455 iş yerini de denetleyip bu iş yerlerinden 44’üne işlem yapan MOT ekiplerinin ayrıca 3 bin 569 aracı denetleyip 90 sürücüye yasal işlem yaptığı öğrenilirken, okuldan kaçtıklarını tespit ettiği 77 öğrenciyi de takip edip ailelerine bildirdi.