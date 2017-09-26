Bonzai tuzağına düşen yabancıların yürek burkan halleri

BİRİ Afrika, diğeri ise Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen iki kişinin bonzai maddesinin etkisiyle kendini kaybettiği anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda içtiği uyuşturucunun etkisiyle yere yığılan Afrika uyruklu şahıs her gün binlerce kişinin kullandığı yolda yerde hareketsiz şekilde uzun süre yattı. Sahsı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Mecidiyeköy’de bir alışveriş merkezinin önünde oturan Bulgaristan uyruklu şahsın ise kullandığı bonzainin etkisiyle kendini kaybettiği görüldü. Oturduğu yerde sabit duramayan şahıs, kendini bir süre sonra çimlere attı. Kameralara yansıyan görüntüler yürek burktu.
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