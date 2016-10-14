Bonzai satarken suçüstü yakalandı

OLAY Kökçüoğlu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Nihat C.K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Sivil ekiplerin takip ettiği şüpheli iddiaya göre dün bir paket bonzai sattığı kişiyle birlikte gözaltına alındı. Uyuşturucu alan kişi ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, polis yürüttüğü soruşturmada şüphelinin iki kişiye daha bonzai sattığını belirledi.

Soruşturma sürüyor.

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