Bonzai komasına girdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu cadde olan Hastanesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bonzai kullandığı iddia edilen 1 kişi, cadde üzerinde komaya girdi.

İDDAYA göre, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan 25 yaşındaki T.A., Hastanesi Caddesi üzerinde komaya girerek, yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, gencin başının altına gazete kağıdı koydu. T.A., olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.