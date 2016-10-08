Bonzai komasına girdi

08 Ekim 2016 Cumartesi 21:47
İDDAYA göre, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan 25 yaşındaki T.A., Hastanesi Caddesi üzerinde komaya girerek, yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, gencin başının altına gazete kağıdı koydu. T.A., olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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