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‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali!

İstanbul’da ara sokakta uyuşturucu madde bonzai içen gencin içler acısı hali bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali!

İstanbul’da ara sokakta uyuşturucu madde bonzai içen gencin içler acısı hali bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

17 Nisan 2018 Salı 09:40
‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali!
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BONZAİ olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi içen gencin kendisini kaybettiği haller bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul’da çekilen görüntülerde gencin uyuşturucuyu içtikten sonra yürümekte zorlandığı yanından geçen bazı vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden gencin yanından geçip gittiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBonzai Içen Genç
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