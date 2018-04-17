‘Bonzai’ içen gencin içler acısı hali!

BONZAİ olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi içen gencin kendisini kaybettiği haller bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul’da çekilen görüntülerde gencin uyuşturucuyu içtikten sonra yürümekte zorlandığı yanından geçen bazı vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden gencin yanından geçip gittiği görülüyor.
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