Bombayı köpek 'Lili' kokluyor

ŞAKİRPAŞA Mahallesi'nde terk edilen 34 JE 2072 plakalı otomobil polisin dikkatini çekti. Otomobilin kayıtlarını inceleyen ekipler, plakanın başka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Son günlerdeki bombalı saldırı eylemlerinde benzer otomobillerin kullanılması nedeniyle aracın 'bomba' yüklü olabileceğinden şüphelenen polis, bomba uzmanı istedi.

Ekipler çevre güvenliği alırken bomba uzmanı polisler de olay yerine geldi. Kapıları kilitli olan otomobile giremeyen uzmanlar, patlayıcıya karşı duyarlı köpek Lili ile çalışma yaptı. Özel eğitimli Lili, otomobilin her tarafını kokladı. Hassas burnu ile dakikalarca arama yapan Lili patlayıcı bulamadı. Bomba uzmanının yaptığı incelemede çalıntı ve ikiz plaka takılı olan otomobil, gerçek kayıtlarının saptanması için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi.

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