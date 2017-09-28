Bombalı saldırı: 4 ölü

EMNİYET kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Hamr Ceceb Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında park halindeki otomobil infilak etti.
En az 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, yaralılar da var. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, sağlık ekipleri ise ölü sayısının 8 olduğunu aktardı.
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