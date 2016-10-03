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Bombacıların kimlikleri belirlendi, fotoğrafları dağıtıldı

Güneydoğu'dan İzmir'e bombalı eylem için gelen teröristlerden biri 3 kilo patlayıcı ile birlikte yakalanırken, polis ekipleri kaçan 2 bombacıyı arıyor. Kaçan bombacıların kimlikleri tespit edildi

Bombacıların kimlikleri belirlendi, fotoğrafları dağıtıldı

Güneydoğu'dan İzmir'e bombalı eylem için gelen teröristlerden biri 3 kilo patlayıcı ile birlikte yakalanırken, polis ekipleri kaçan 2 bombacıyı arıyor. Kaçan bombacıların kimlikleri tespit edildi

03 Ekim 2016 Pazartesi 17:42
Bombacıların kimlikleri belirlendi, fotoğrafları dağıtıldı
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İZMİR Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi 2 şahsın, 3 gün önce İzmir’e geldiğini ve bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Polis ekipleri, bombacıları takibe alıp kentteki irtibatta olduğu kişileri çözmeye başladı. Şüphelilerin dün akşam 22.00 sıralarında, Karabağlar Liomtepe bölgesinde, başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalışmaları üzerine, polis operasyon başlattı. Ormanlık alana girmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kırsaldan İzmir'e eylem yapmak için gelen bombacılardan içerisinde 440 gram A4 tipi bomba olan 3 kilo patlayıcı ile yakaladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombacı ile kentte irtibatlı olan 7 şüpheliyi yapılan operasyon yakalarken yapılan aramalarda da 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör, 61 adet mermi, bir adet Glock marka tabanca bu tabancaya ait 18 adet mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Kaçan bombacıların kimlikleri tespit edildi
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bombacı ile birlikte olan ve kaçan 2 teröristin peşine düştü. Firar eden teröristlerden birinin Iğdır nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Mehmet Demir olduğu belirlenirken Demir'in Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi iken okulu bırakıp 2014 yılında kırsala katıldığı bildirildi. diğer teröristin ise Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 36 yaşındaki Ahmet Dündar olduğu tespit edildi. Karabağlar Limontepe ile Balçova arasındaki ormanlık alanı abluka altına alan sivil ve resmi polis ekipleri, hem havadan hem de karadan bombacıları bulmak için yoğun çalışmasını sürdürüyor. 
 
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