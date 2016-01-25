Bomba ve tuzaklar tek tek imha ediliyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:20
4. Komando Tugay Komutanlığı unsurları, 17 Ocak'ta Tunceli-Pülümür yolu bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Şimşek-25" operasyonu icra etti. Operasyonda Tunceli-Pülümür karayolunda mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapıldı. K-9 dedektör köpekleri eşliğinde arama tarama faaliyetinde, karayolu üzerinde tuzaklanma ihtimali olan köprüler, virajlar ve geçiş noktaları tek tek kontrol edildi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:21