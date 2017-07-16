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Bomba paniği: Fünyeyle patlatıldı

Konya'da askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

Bomba paniği: Fünyeyle patlatıldı

Konya'da askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

16 Temmuz 2017 Pazar 17:34
Bomba paniği: Fünyeyle patlatıldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde askeri alan ve park yakınında bulunan kaldırımda unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantada inceleme yaptı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Şüpheli paketi görerek haber veren genç kız ise, “Oturuyorduk. Amcamın arabası park halindeydi. Çanta yanındaydı. Babama söyledim. Sonra arabayı çektik ve polisi aradık” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
KonyaBomba PaniğiFünye
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