Bölünen otomobilden sağ çıktılar

MİLAS-Ören karayolu Bayır Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada virajı alamayan Kenan Kavala’nın kullandığı 48 KE 975 plakalı araç ile Uğur Beçinli’nin kullandığı 48 T 5554 plakalı ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada, Kenan Kavala’nın kullandığı araç ikiye bölünürken, kazaya görenler ikiye bölünen araçtan vatandaşların sağ olarak kurtuluşunu ‘mucize’ olarak nitelendirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, meydana gelen kaza ile başlatılan soruşturma devam ediyor.
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