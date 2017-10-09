Boğazında leblebi kalan genç kadın öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, İlçeye bağlı Arifegazili köyünde saat 15.00'de yaşanan olayda, evinde çay içerken leblebi yiyen Hikmet P. (21) adlı kadının yediği leblebilerden birisi boğazında kaldı. Yakınlarının müdahalesi sonuç vermeyince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilğili olarak başlatılan adlı soruşturma devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.