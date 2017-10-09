Boğazında leblebi kalan genç kadın öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, İlçeye bağlı Arifegazili köyünde saat 15.00'de yaşanan olayda, evinde çay içerken leblebi yiyen Hikmet P. (21) adlı kadının yediği leblebilerden birisi boğazında kaldı. Yakınlarının müdahalesi sonuç vermeyince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilğili olarak başlatılan adlı soruşturma devam ediyor.