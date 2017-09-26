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Boğaz'da can pazarı! Sadece 4 dakikada geldiler

İstanbul Boğazı Üsküdar Kız Kulesi açıklarında dün akşam saatlerinde vapurdan atlayan yaşlı bir adam, 4 dakikada bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizde yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansırken, kıyıya çıkartılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı

Boğaz'da can pazarı! Sadece 4 dakikada geldiler

İstanbul Boğazı Üsküdar Kız Kulesi açıklarında dün akşam saatlerinde vapurdan atlayan yaşlı bir adam, 4 dakikada bölgeye gelen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denizde yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansırken, kıyıya çıkartılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı

26 Eylül 2017 Salı 10:42
Boğaz'da can pazarı! Sadece 4 dakikada geldiler
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OLAY, dün saat 20.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapura binen Ahmet Tuncay Yazıcı (63), vapur seyir halindeyken güverteden denize atladı. Yaşlı adamın atladığını gören vapurdaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma timi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma (DEGAK) timi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı bir ekip sevk edildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Kısa sürede olay yerine gelen Deniz Arama ve Kurtarma timinden bir personel, suya girerek denizde çırpınan yaşlı adamın yanına gitti. Çok miktarda su yutan adam, personel tarafından yarı baygın şekilde bota alındı. İlk müdahalesi botta yapılan ve nefes nefese kalan adam, su yutmasından dolayı kusmaya başladı. Ardından da botla karaya götürülen adama sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, ihbarın gelmesinin ardından yaklaşık 4 dakikada olay yerine gelen gönüllü sivil toplum örgütü Deniz Arama ve Kurtarma timi, geçtiğimiz ay da Sarayburnu açıklarında serinlemek için denize giren bir vatandaşı kurtarmıştı. Vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran tim, bununla birlikte denizde 36’nci kez hayat kurtardı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Son Dakikaİstanbul BoğazıKurtarma
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