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Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü!

Turizm beldelerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de sahillerde işportacılar türedi. Bodrum’da sahil kenarında güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışan seyyar satıcılar görenleri şaşırttı

Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü!

Turizm beldelerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de sahillerde işportacılar türedi. Bodrum’da sahil kenarında güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışan seyyar satıcılar görenleri şaşırttı

31 Mart 2018 Cumartesi 20:59
Bodrum sahilinde şaşırtan görüntü!
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BODRUM'un deniz ve güneşiyle ünlü Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen turistlere yaklaşan 3 kişi, ısrarla matkap satmaya çalıştı. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ile az sayıdaki turist, matkap satmaya çalışanların ısrarı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sahilde güneşlenen vatandaşlar ve turistler durumdan rahatsız olurken, matkap satan 3 kişi güneşlenen turistlere "Matkap isteyen var mı?" şeklinde bağırarak kutu içindeki matkapları satmaya çalıştı. 3 işportacı fotoğraflarının çekildiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı.

 
İlçede turizm sezonu yaklaştıkça seyyar satıcılar, hurdacılar ve dilencilerde artış görülürken, esnaf ve vatandaşlar yetkililerin bu gibi durumları sezon başlamadan kontrol altına alması gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmBodrumIşportacı
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